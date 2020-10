MIUI 12 global per tutti gli Xiaomi Redmi Note 8 | le indicazioni del download

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Lo8 tocca ormai con mano la12, nella versione dell’interfacciae e dunque disponibile anche per gli europei e nello specifico anche in lingua italiana. Solo qualche settimana fa era toccato agli esemplari cinesi adeguarsi alle novità in maniera stabile ma solo localmente. A breve distanza dunque, il cerchio si chiude e gli sviluppatori fanno contenti molti più clienti nel mondo e pure in tempi davvero brevi considerando che la fatica software è stata presentata solo a metà anno. Il numero di build legato alla nuova versione dell’interfaccia proprio sullo8 è la12.0.1.0 QCOMIXM. Come facilmente intuibile, il peso ...