Il direttore dell'Ema dice che è illusorio parlare di un vaccino entro Natale (Di mercoledì 28 ottobre 2020) «È illusorio parlare di un vaccino entro Natale, ci vorrà un anno per immunizzare tutti». A dirlo è Guido Rasi, direttore dell'Ema, l'agenzia europea dei medicinali, in un'intervista a Repubblica. «I politici che si lanciano in previsioni confondono l'opinione pubblica: più utile stilare un piano per farsi trovare pronti». Con ogni probabilità, spiega Rasi, il vaccino contro il Covid arriverà tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Ma per una vaccinazione diffusa e per vedere i primi effetti sulla pandemia bisognerà aspettare l'estate, mentre si potrà tornare a una vita normale a fine 2021. Ma «se i governi non preparano subito piani per la distribuzione del vaccino, rischiamo di perdere tempo prezioso».

