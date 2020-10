Il “credo” delle Forze armate nel video realizzato per il 4 novembre (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il “credo” delle Forze armate nel video realizzato per il 4 novembre “Credo nel mio Paese e nella sua gente. Credo nell’impegno e nel coraggio. Credo nell’alzare lo sguardo e nel valore dell’altro. Credo nel domani e nell’Italia che spera. Perché siam popolo. Unito sotto una sola bandiera. Forze armate: io ci credo”. È questo il messaggio del video istituzionale del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, per il 4 novembre, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze armate. È pronunciato da un soldato che rinnova al Tricolore il suo personale e profondo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il “credo”nelper il 4“Credo nel mio Paese e nella sua gente. Credo nell’impegno e nel coraggio. Credo nell’alzare lo sguardo e nel valore dell’altro. Credo nel domani e nell’Italia che spera. Perché siam popolo. Unito sotto una sola bandiera.: io ci credo”. È questo il messaggio delistituzionale del ministero della Difesa, guidato da Lorenzo Guerini, per il 4, Giorno dell’Unità nazionale e Giornata. È pronunciato da un soldato che rinnova al Tricolore il suo personale e profondo ...

