Flash News del 28 Ottobre 2020 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non si arresta la crescita dei contagi da Covid in Italia: quasi 22.000 i nuovi casi ieri. Preoccupa il numero dei decessi e i ricoveri in terapia intensiva. Uno dei punti più critici resta la difficoltà nel tracciamento. Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ha detto “epidemia diffusa e non più localizzata“;Lombardia, Campania e Piemonte sono le Regioni più colpite che hanno grandi difficoltà nel gestire i reparti ospedalieri e i pronto soccorso che sono presi d’assalto. Sotto pressione anche quello di Genova, da dove ieri è in vigore l’ordinanza del Sindaco che limita gli spostamenti dalle 21 alle 6 del mattino;Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Ristori che stanzia 5 miliardi per compensare le categorie penalizzate dalle misure restrittive. Inoltre, proroga la cassa ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Non si arresta la crescita dei contagi da Covid in Italia: quasi 22.000 i nuovi casi ieri. Preoccupa il numero dei decessi e i ricoveri in terapia intensiva. Uno dei punti più critici resta la difficoltà nel tracciamento. Il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, ha detto “epidemia diffusa e non più localizzata“;Lombardia, Campania e Piemonte sono le Regioni più colpite che hanno grandi difficoltà nel gestire i reparti ospedalieri e i pronto soccorso che sono presi d’assalto. Sotto pressione anche quello di Genova, da dove ieri è in vigore l’ordinanza del Sindaco che limita gli spostamenti dalle 21 alle 6 del mattino;Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Ristori che stanzia 5 miliardi per compensare le categorie penalizzate dalle misure restrittive. Inoltre, proroga la cassa ...

patriziamolina : Coronavirus Roma, Salvini contestato al flash mob dei ristoratori. 'Non lo abbiamo invitato' - geeklinkit : Disponibile al momento solo come download manuale tramite il Microsoft Update Catalog, l’aggiornamento KB4577586 è… - _ssselma_ : L'imbucato. Coronavirus Roma, Salvini contestato al flash mob dei ristoratori. 'Non lo abbiamo invitato'… - alegio957 : RT @P_M_1960: 'Coronavirus Roma, Salvini contestato al flash mob dei ristoratori. Vattene non ti abbiamo inviato gli gridano.' Forse gli i… - silviamatt64 : RT @P_M_1960: 'Coronavirus Roma, Salvini contestato al flash mob dei ristoratori. Vattene non ti abbiamo inviato gli gridano.' Forse gli i… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Le flash news di CN1926: Gattuso verso il rinnovo e il Napoli verso la Real Sociedad CalcioNapoli1926.it Ancora scontri e proteste nelle piazze. Lamorgese: "Rischio tenuta sociale"

Bombe carta e cariche a Palermo, petardi a Bari e Genova. Tanti anche i flash mob e i cortei nei centri delle città Da un lato le piazze "apparecchiate" simbolicamente dai ristoratori in difficoltà, ...

Cento litri di birra buttati nelle fogne sotto la sede della Regione Lazio

Più di cento litri di birra versati nelle fogne. Questa l'azione dimostrativa messa in campo da un gruppo di ristoratori e gestori di pub e bar che questo pomeriggio hanno protestato davanti alla sede ...

Bombe carta e cariche a Palermo, petardi a Bari e Genova. Tanti anche i flash mob e i cortei nei centri delle città Da un lato le piazze "apparecchiate" simbolicamente dai ristoratori in difficoltà, ...Più di cento litri di birra versati nelle fogne. Questa l'azione dimostrativa messa in campo da un gruppo di ristoratori e gestori di pub e bar che questo pomeriggio hanno protestato davanti alla sede ...