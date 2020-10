FCA-PSA - Stellantis è più vicina | firmato il progetto di fusione

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Nuovi sviluppi per ilditra FCA e PSA: i due consigli di amministrazione, infatti, hannoil "ditransfrontaliera" che porterà alla nascita di, facendo "ulteriori passi" verso il perfezionamento dell'accordo.Obiettivo 2021. La Fiat Chrysler e il gruppo PSA hanno ribadito l'obiettivo di perfezionare l'operazione "entro la fine del primo trimestre 2021, subordinatamente alle consuete condizioni di closing previste dal Combination Agreement", tra cui il via libera dell'Unione Europea. Quest'ultimo sembra aver impresso un colpo di acceleratore all'esame dell'impatto dellasul mercato dei veicoli commerciali leggeri: l'autorizzazione, infatti, potrebbe arrivare in anticipo rispetto al termine ultimo ...

MediasetTgcom24 : Fca-Psa, nuovi passi verso la fusione: ok entro marzo 2021 #Fca - Tommy9688603163 : RT @MediasetTgcom24: Fca-Psa, nuovi passi verso la fusione: ok entro marzo 2021 #Fca - ZioGnagno : Procede spedita la fusione tra #Fca e i francesi di #Psa. Tra le novità la possibilità di poter bestemmiare con la… - BinaryOptionEU : RT '#Fca-#Psa, progressi su fusione - robertoanino : RT @Ansa_Piemonte: Fca-Psa, verso decisione positiva Ue su fusione. Da Antitrust giudizio positivo su proposte delle due aziende #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : FCA PSA

La cessione delle quote PSA in Faurecia apre la strada verso la nascita del nuovo gruppo a fine marzo 2021 In un comunicato congiunto i consigli di amministrazione di FCA e Groupe PSA confermano i ...(ANSA) - TORINO, 28 OTT - Fca e Psa continuano a fare progressi verso il perfezionamento della fusione proposta per la creazione di Stellantis, il quarto costruttore automobilistico al mondo in ...