Covid, Emiliano a Sky TG24: "Verso la chiusura delle scuole in Puglia" (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Una decisione "molto dolorosa". Così Michele Emiliano ha annunciato a Sky TG24, all'interno della trasmissione "I numeri della pandemia", la decisione della Regione Puglia di chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado per contrastare l'emergenza coronavirus (IL LIVE - LO SPECIALE). L'ordinanza sarà in vigore a partire da venerdì 30 ottobre e fino al 24 novembre. "Oggi abbiamo toccato il picco massimo storico - ha detto Emiliano - abbiamo quasi 800 nuovi contagiati". "Resterà possibile la didattica in presenza solo per chi deve frequentare i laboratori e per i ragazzi più fragili che hanno bisogno della così detta didattica speciale", ha aggiunto. Restano aperte le scuole dell'infanzia

