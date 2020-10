Covid, crollo del traffico negli aeroporti: a livelli 1995,marzo-settembre -83% (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gli aeroporti italiani registrano un nuovo pesante crollo e, dopo la timida ripresa dei mesi estivi, chiudono settembre con soli 5.738.268 passeggeri, il 69,7% in meno rispetto al 2019. Sono cifre che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Gliitaliani registrano un nuovo pesantee, dopo la timida ripresa dei mesi estivi, chiudonocon soli 5.738.268 passeggeri, il 69,7% in meno rispetto al 2019. Sono cifre che ...

massimobray : Un crollo del 70% dei flussi turistici mondiali con una perdita per l'economia di 730 miliardi di dollari. Sono que… - RobertoGrassi : RT @massimobray: Un crollo del 70% dei flussi turistici mondiali con una perdita per l'economia di 730 miliardi di dollari. Sono questi i d… - aureumelio : ultimamente le frequenze del sole stanno cambiando il nostro dna rafforzandolo,osno un 2 anni che non ho visto gent… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Covid, crollo del traffico negli aeroporti: a livelli 1995,marzo-settembre -83% #Coronavirusitalia - rainiero43 : RT @rudy_matrix: @NoEvilHero @HANIA654 Giusto.. ed è solo una strana coincidenza quindi che con l’arrivo dei primi freddi siano tutti posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid crollo Covid, crollo del traffico negli aeroporti: a livelli 1995,marzo-settembre -83% TGCOM A settembre calo dell'83% dei voli aerei. Siamo tornati ai livelli del '95

Si registra un nuovo e grave crollo per gli aereoporti italiani. Dopo che vi era stata una ripresa durante i mesi estivi, complice anche l’abbassamento del contagio da coronavirus che ha permesso alle ...

Aeroporti, traffico a livelli del 1995. Tra marzo e settembre crollo dell’83%

Gli aeroporti italiani registrano un nuovo pesante crollo e, dopo la timida ripresa dei mesi estivi ... al viaggio e al turismo e una ripresa del traffico aereo sui livelli pre-Covid, non prima del ...

Si registra un nuovo e grave crollo per gli aereoporti italiani. Dopo che vi era stata una ripresa durante i mesi estivi, complice anche l’abbassamento del contagio da coronavirus che ha permesso alle ...Gli aeroporti italiani registrano un nuovo pesante crollo e, dopo la timida ripresa dei mesi estivi ... al viaggio e al turismo e una ripresa del traffico aereo sui livelli pre-Covid, non prima del ...