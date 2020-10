Vite al Limite, la verità sul programma del Dottor Nowzaradan: cosa c’è dietro (Di martedì 27 ottobre 2020) Il programma Vite al Limite, racconta le dolorose storie di persone che soffrono di obesità, giunto ormai all’ottava edizione, è molto seguito, sia negli Stati Uniti che in Italia, dove è trasmesso dal canale Real Time. Nel tempo il grande pubblico si è diviso diverse volte: numerose sono state infatti le critiche mosse al Dottor … L'articolo Vite al Limite, la verità sul programma del Dottor Nowzaradan: cosa c’è dietro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 27 ottobre 2020) Ilal, racconta le dolorose storie di persone che soffrono di obesità, giunto ormai all’ottava edizione, è molto seguito, sia negli Stati Uniti che in Italia, dove è trasmesso dal canale Real Time. Nel tempo il grande pubblico si è diviso diverse volte: numerose sono state infatti le critiche mosse al… L'articoloal, la verità suldelc’èproviene da www.meteoweek.com.

Sibillaconfusa : @Gaia98250675 Brava e ti consoli come faccio io, tipo quando guardo vite al limite...????mi sento una super cocca!???? - svirgola2 : @moro_thomas non ho controllato chè non ho aspettative, ma all'altro giro di vite il sussidio (unico) per senza red… - 331_e_basta : @FrancaPippa Sarà stato un dirigibile tipo lei... Come certe coppie di Vite al limite.. ?????? - loveyourfaults : Sto di nuovo piangendo mentre guardo Vite al Limite ugh - floxpollim0n : In sala a vedere vite al limite perché non prendo sonno su sto divano di merda -