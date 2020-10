Torino, Gojak: «Voglio essere me stesso. Belotti uno dei più forti al mondo» (Di martedì 27 ottobre 2020) Amer Gojak, centrocampista del Torino, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Amer Gojak, centrocampista del Torino, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. ADDIO ALLA DINAMO ZAGABRIA – «Ho vissuto sei anni splendidi con la Dinamo Zagabria in cui ho vinto molto, ora avevo bisogno di una nuova sfida. Il Toro è un grande club, è stata una scelta facile». PJANIC E DZEKO – «Ho parlato con entrambi: loro hanno grande esperienza in serie A, mi hanno detto cose importanti sul Toro, può essere la scelta giusta per la mia crescita. RUOLO – «Gioco da 8 o da 10, il centrocampista centrale oppure trequartista. Ma dovunque mi metterà il mister, andrà ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Amer, centrocampista del, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa: le sue dichiarazioni Amer, centrocampista del, si è presentato ufficialmente in conferenza stampa. ADDIO ALLA DINAMO ZAGABRIA – «Ho vissuto sei anni splendidi con la Dinamo Zagabria in cui ho vinto molto, ora avevo bisogno di una nuova sfida. Il Toro è un grande club, è stata una scelta facile». PJANIC E DZEKO – «Ho parlato con entrambi: loro hanno grande esperienza in serie A, mi hanno detto cose importanti sul Toro, puòla scelta giusta per la mia crescita. RUOLO – «Gioco da 8 o da 10, il centrocampista centrale oppure trequartista. Ma dovunque mi metterà il mister, andrà ...

