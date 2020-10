Stefania Orlando, spunta il fratello segreto: “Nessuno parla di me” (Di martedì 27 ottobre 2020) Quasi nessuno sa che Stefania Orlando ha un fratello di nome Gianni. Il quale ora ha deciso di rompere il silenzio e uscire allo scoperto. La vita privata di Stefania Orlando, una delle principali protagoniste del Grande fratello Vip, è da decenni sotto i riflettori. Eppure ben pochi sanno che ha un fratello “segreto” di … L'articolo Stefania Orlando, spunta il fratello segreto: “Nessuno parla di me” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Quasi nessuno sa cheha undi nome Gianni. Il quale ora ha deciso di rompere il silenzio e uscire allo scoperto. La vita privata di, una delle principali protagoniste del GrandeVip, è da decenni sotto i riflettori. Eppure ben pochi sanno che ha un” di … L'articoloil: “Nessunodi me” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

GrandeFratello : L'unica cosa bella del sentirsi un po' distanti è la certezza di tornare vicini in fretta... ?? #GFVIP - eeffettodomino : RT @darveyfeels_: SONO INNAMORATA PAZZA DI STEFANIA ORLANDO #GFVIP - amicamiatapigli : RT @furiousorlando: Dayane: “bello quel cappello” Rosalinda: “sì molto” Dayane: “lei è una bellissima donna” E ANCHE DAYANE E ROSALINDA… - amicamiatapigli : RT @corvino90: Stefania: 'Ho sentito Orlando, che non è un gerundio' Tommaso: 'Lavorando' * Tutti che urlano che Tommaso deve mettersi il… - finnalmentee : RT @corvino90: Stefania: 'Ho sentito Orlando, che non è un gerundio' Tommaso: 'Lavorando' * Tutti che urlano che Tommaso deve mettersi il… -