Secondo Giorgia Meloni i violenti delle proteste sono funzionali al governo (Di martedì 27 ottobre 2020) Giorgia Meloni su proteste contro il dpcm è sempre stata molto chiara. L’esponente di Fratelli d’Italia è stata una delle prime – insieme ad altri partiti di centrodestra – a schierarsi accanto a quegli imprenditori che, a causa della chiusura anticipata di bar e ristoranti (ma anche a causa della chiusura di cinema e teatri) subiranno delle importanti contrazioni a livello economico nei prossimi giorni. Ma quello che proprio non sembra poter sopportare è l’ondata di violenza che ha caratterizzato le recentissime manifestazioni di piazza in città come Milano, Torino e Napoli. LEGGI ANCHE > La violenza che silenzia la voce di chi protesta veramente Giorgia Meloni su ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 ottobre 2020)sucontro il dpcm è sempre stata molto chiara. L’esponente di Fratelli d’Italia è stata unaprime – insieme ad altri partiti di centrodestra – a schierarsi accanto a quegli imprenditori che, a causa della chiusura anticipata di bar e ristoranti (ma anche a causa della chiusura di cinema e teatri) subirannoimportanti contrazioni a livello economico nei prossimi giorni. Ma quello che proprio non sembra poter sopportare è l’ondata di violenza che ha caratterizzato le recentissime manifestazioni di piazza in città come Milano, Torino e Napoli. LEGGI ANCHE > La violenza che silenzia la voce di chi protesta veramentesu ...

