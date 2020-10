Roma, persona morta sui binari della Metro C. Ipotesi suicidio (Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, persona morta sui binari della Metro C. Non si esclude l’Ipotesi del suicidio. Sospesa la circolazione dei treni sulla tratta interessata. Tragedia a Roma, dove una persone è morta sui binari della Metro C. Le autorità competenti stanno visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza installate sulla banchina per fare il punto sulle cause e la dinamica dell’incidente. Roma, persona morta sui binari della Metro C La tragedia è avvenuta la mattina del 27 ottobre sui binari della ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020)suiC. Non si esclude l’del. Sospesa la circolazione dei treni sulla tratta interessata. Tragedia a, dove una persone èsuiC. Le autorità competenti stanno visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza installate sulla banchina per fare il punto sulle cause e la dinamica dell’incidente.suiC La tragedia è avvenuta la mattina del 27 ottobre sui...

Covid, Magi (ordine medici Roma): “Ospedali sotto pressione? La gente è disorientata”

Così Antonio Magi, presidente dell’ordine dei medici di Roma, in diretta questa mattina ... famiglia sono stati dati troppi compiti per una persona sola. Deve visitare tutti i pazienti, deve ...

Così Antonio Magi, presidente dell'ordine dei medici di Roma, in diretta questa mattina ... famiglia sono stati dati troppi compiti per una persona sola. Deve visitare tutti i pazienti, deve ...