Pescara, positive al Covid-19 sei monache di clausura (Di martedì 27 ottobre 2020) Nonostante fossero in regime di clausura, sei monache del monastero di Santa Maria del Monte Carmelo, a Pescara, sono risultate positive al Covid-19. Nella struttura vivono in tutto 16 religiose. Ora ... Leggi su globalist (Di martedì 27 ottobre 2020) Nonostante fossero in regime di, seidel monastero di Santa Maria del Monte Carmelo, a, sono risultateal-19. Nella struttura vivono in tutto 16 religiose. Ora ...

pietroraffa : Pescara, sei suore di clausura positive al coronavirus - Silvia_Caprari : RT @Federica989111: #Pescara, sei suore di clausura positive al #coronavirus. Ora capite perché chiusure e #lockdown non servono a nulla ol… - ChiodiDonatella : RT @Federica989111: #Pescara, sei suore di clausura positive al #coronavirus. Ora capite perché chiusure e #lockdown non servono a nulla ol… - RevivedPicard : RT @pietroraffa: Pescara, sei suore di clausura positive al coronavirus - priscilla628900 : RT @Federica989111: #Pescara, sei suore di clausura positive al #coronavirus. Ora capite perché chiusure e #lockdown non servono a nulla ol… -