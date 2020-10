Minecraft ha creato un server per insegnare ai giovani americani come votare (Di martedì 27 ottobre 2020) Una collaborazione tra il popolare videogioco dei blocchi e l'organizzazione Rock The Vote introduce i più giovani al processo di voto poco prima delle presidenziali insegnare agli elettori di oggi e di domani come far funzionare la più grande democrazia del mondo: ecco lo scopo del nuovo server "Build The Vote" creato da Minecraft e dall'organizzazione senza scopo di lucro "Rock The Vote" Leggi su it.mashable (Di martedì 27 ottobre 2020) Una collaborazione tra il popolare videogioco dei blocchi e l'organizzazione Rock The Vote introduce i piùal processo di voto poco prima delle presidenzialiagli elettori di oggi e di domanifar funzionare la più grande democrazia del mondo: ecco lo scopo del nuovo"Build The Vote"dae dall'organizzazione senza scopo di lucro "Rock The Vote"

MashableItalia : Minecraft ha creato un server per insegnare ai giovani americani come votare - Paolino96623542 : RT @NintendoItalia: Scopri come è stato creato il prossimo personaggio scaricabile di #SmashBrosUltimate, Steve e Alex di #Minecraft, con u… - FuryBionda : @gmerigo @Dona64L Ho già creato un mondo nuovo su minecraft ???? - ryuseitrans : @skittysencula che se windows firewall non mi lascia entrare nel Mio server di minecraft che Io ho creato con un se… - IsThisMadness_ : Server cristiano di minecraft: Io: SI MA IL CAST DI CQL SI MA MDZS SI M A I L C- giusy ha creato un mostro -

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft creato Minecraft ha un server che insegna ai giovani come votare in vista delle elezioni USA Eurogamer.it Minecraft ha un server che insegna ai giovani come votare in vista delle elezioni USA

In Minecraft ora si trova un edificio bianco con pesanti colonne, adornato con bandiere americane. La sua cupola è a blocchi, come tutto in Minecraft, ma richiama ancora il Campidoglio di Washington.

Roblox, i segreti del misterioso gioco più diffuso del mondo

Alla luce del suo successo incredibile, cerchiamo di scoprire i segreti di Roblox, uno dei giochi più popolari e diffusi al mondo.. Roblox è un gigantesco paradosso, essendo al tempo stesso uno dei ...

In Minecraft ora si trova un edificio bianco con pesanti colonne, adornato con bandiere americane. La sua cupola è a blocchi, come tutto in Minecraft, ma richiama ancora il Campidoglio di Washington.Alla luce del suo successo incredibile, cerchiamo di scoprire i segreti di Roblox, uno dei giochi più popolari e diffusi al mondo.. Roblox è un gigantesco paradosso, essendo al tempo stesso uno dei ...