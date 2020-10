Le proteste in tutta Italia contro le nuove restrizioni anti-Covid (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Ivan Romano/Getty Images)Dall’entrata in vigore del dpcm del 25 ottobre con le nuove misure per il contenimento dei contagi di Covid-19, l’aria si è fatta tesa in Italia. Nella sera di lunedì 26 ottobre, in numerose città c’è stata un’ondata di proteste contro le restrizioni decise dal governo Conte bis a partire dalla giornata di lunedì – compresa la chiusura anticipata di bar e ristorante alle ore 18 e la sospensione delle attività di teatri, cinema, palestre, piscine, centri benessere e affini. Ci sono stati manifestazioni e flash mob pacifici organizzati da associazioni di categoria a Trieste, Cremona, Verona, Ferrara, Salerno, Terni, Lecce, Cosenza, Palermo e Siracusa. Mentre nei ... Leggi su wired (Di martedì 27 ottobre 2020) (foto: Ivan Romano/Getty Images)Dall’entrata in vigore del dpcm del 25 ottobre con lemisure per il contenimento dei contagi di-19, l’aria si è fatta tesa in. Nella sera di lunedì 26 ottobre, in numerose città c’è stata un’ondata diledecise dal governo Conte bis a partire dalla giornata di lunedì – compresa la chiusuracipata di bar e ristorante alle ore 18 e la sospensione delle attività di teatri, cinema, palestre, piscine, centri benessere e affini. Ci sono stati manifestazioni e flash mob pacifici organizzati da associazioni di categoria a Trieste, Cremona, Verona, Ferrara, Salerno, Terni, Lecce, Cosenza, Palermo e Siracusa. Mentre nei ...

petergomezblog : Proteste in tutta Italia contro le chiusure anti-Covid. A Napoli in migliaia davanti alla Regione. Devastazioni a T… - HuffPostItalia : Proteste in tutta Italia contro il nuovo Dpcm - tinas48 : Coronavirus, scontri in tutta Italia contro il nuovo Dpcm. Conte: 'Misure necessarie'. Ultime notizie - AleTofo : RT @DAVIDPARENZO: La situazione si fa davvero complicata e pericolosa: proteste in tutta italia e sale la sfiducia nei confronti dello Stat… - BrunoGiovanni6 : RT @luca_carioli: Proteste in tutta Italia. Temo non sia la cosa più giusta da fare ma quando tiri troppo la corda, il cittadino si ribella… -