I due cantanti si sposano L’emozionante annuncio con un bacio mozzafiato e super anello

La lieta notizia l'ha comunicata direttamente lei sul suo profilo Instagram. I cantanti Gwen Stefani e Blake Shelton hanno infatti deciso di unirsi in matrimonio. I giudici di 'The Voice' saliranno dunque sull'altare dopo aver vissuto più di quattro splendidi anni di fidanzamento. Si parlava dell'ipotesi nozze già da diverso tempo, ma adesso lo scatto della donna sul popolare social network ha tolto ogni dubbio. Un bacio passionale, con l'anello in bella vista per i follower. Gwen ha quindi baciato la sua dolce metà e futuro marito e ha fatto vedere a tutti il meraviglioso regalo che Blake le ha fatto durante la proposta. Lo stesso Shelton ha deciso di postare la medesima foto. Inutile dire che i fan della coppia sono letteralmente impazziti di gioia e non vedono l'ora di vedere il matrimonio.

Ultime Notizie dalla rete : due cantanti I due cantanti Gwen Stefani e Blake Shelton si sposano Caffeina Magazine I Fratelli Mancuso: due artisti Suteresi

Chi è Vergo: uno dei cantanti di X Factor 2020

Giuseppe Piscitello, in arte Vergo, è una delle cantanti di X Factor 2020 ... entrambe le ragazze sono due sfide interessanti e lo stesso vale per Mydrama, il suo mondo incontra quello del rapper e ...

