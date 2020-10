GF Vip, Alba Parietti preoccupata per il figlio Francesco Oppini e replica alla Elia (Di martedì 27 ottobre 2020) Alba Parietti risponde su Instagram ad Antonella Elia e non nasconde la sua preoccupazione per il figlio Francesco Oppini. L’imprenditore è uno dei concorrenti del GF Vip e la showgirl continua a seguirlo e supportarlo da casa, intervenendo nelle discussioni tramite i social. Nella scorsa puntata del reality il rapporto fra Oppini e Tommaso Zorzi era finito al centro del dibattito. Francesco era stato accusato di sfruttare l’amicizia con l’influencer per attirare il favore del pubblico e Antonella Elia l’aveva aspramente criticato. “Para***o, doppiogiochista e viscido”, aveva detto l’opinionista, scatenando la reazione di Alba. “Ci sono limiti alle offese – ... Leggi su dilei (Di martedì 27 ottobre 2020)risponde su Instagram ad Antonellae non nasconde la sua preoccupazione per il. L’imprenditore è uno dei concorrenti del GF Vip e la showgirl continua a seguirlo e supportarlo da casa, intervenendo nelle discussioni tramite i social. Nella scorsa puntata del reality il rapporto frae Tommaso Zorzi era finito al centro del dibattito.era stato accusato di sfruttare l’amicizia con l’influencer per attirare il favore del pubblico e Antonellal’aveva aspramente criticato. “Para***o, doppiogiochista e viscido”, aveva detto l’opinionista, scatenando la reazione di. “Ci sono limiti alle offese – ...

clikservernet : Grande Fratello Vip, Alba Parietti preoccupata per il figlio Francesco Oppini: “È un gioco perverso” - Noovyis : (Grande Fratello Vip, Alba Parietti preoccupata per il figlio Francesco Oppini: “È un gioco perverso”) Playhitmusi… - LaliGeromel : @itsaboutlou Cercano di lavorare su chi non guarda la live ma solo la diretta, anche perchè solitamente sono quelli… - zazoomblog : “Io non lo accetto!”. GF Vip Francesco Oppini su tutte le furie. E interviene anche Alba Parietti - #accetto!”.… - zazoomblog : “Io non lo accetto!”. GF Vip Francesco Oppini su tutte le furie. E interviene anche Alba Parietti - #accetto!”.… -