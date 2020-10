Dpcm, Conte su decreto ristori: «Aiuti rapidi come promesso, ora rispettare misure o sarà lockdown» (Di martedì 27 ottobre 2020) «Il decreto ristori vale oltre cinque miliardi che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 27 ottobre 2020) «Ilvale oltre cinque miliardi che saranno utilizzati per dare risorse immediate a beneficio di categorie e lavoratori direttamente interessati: ristoranti, bar ristoranti,...

herbertballeri : Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm - LegaSalvini : MARIA GIOVANNA MAGLIE, LA FOTO CONTRO CONTE E IL GOVERNO: 'IN METRÒ NON CI SI CONTAGIA? ANDATE A CASA, CIALTRONI' - Capezzone : Su @atlanticomag il professor Carinci sul gioco di Conte che potrebbe non funzionare più (e sui silenzi del Colle) - CesareCamboni : RT @MinutemanItaly: Praticamente i funzionari del Ministero dell'Interno ci stanno dicendo che delle 'raccomandazioni' di Conte via DPCM se… - ELDESPERTARDE12 : RT @RadioSavana: Umberto, titolare ristorante 'La Macelleria' a Pesaro, ha sfidato apertamente il #Dpcm di Conte tenendo aperto nonostante… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Conte Nuovo Dpcm, Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione Corriere della Sera Decreto ristori, Conte: "Soldi sui conti a metà novembre, rispettare misure per evitare lockdown"

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa a ... Io ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c'erano" ...

Giuseppe Conte prepara il bis: "Coronavirus, possibile lockdown a dicembre se le misure non funzionano”

Per quanto riguarda il decreto ristori, Conte ha sottolineato che “ci abbiamo lavorato parallelamente all’ultimo Dpcm, ricordo di aver firmato all’una di notte, solo quando con i ministri siamo stati ...

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa a ... Io ho firmato il Dpcm, all’una di notte circa, solo quando siamo stati sicuri che queste risorse c'erano" ...Per quanto riguarda il decreto ristori, Conte ha sottolineato che “ci abbiamo lavorato parallelamente all’ultimo Dpcm, ricordo di aver firmato all’una di notte, solo quando con i ministri siamo stati ...