Dpcm Conte | il Premier | ‘Misure impopolari ma necessarie | forniremo aiuto’ (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo le strette comunicate nell’ultimo Dpcm Conte, il Premier in persona parla della necessità di agire così: “Ma sosterremo tutti quanti”. L’ultimo Dpcm Conte ha scatenato tante proteste in tutta Italia, con già diversi cortei andati in scena da nord a sud. In alcune circostanze si è trattato di qualcosa di palesemente pilotato da frange … L'articolo Dpcm Conte il Premier ‘Misure impopolari ma necessarie forniremo aiuto’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo le strette comunicate nell’ultimo, ilin persona parla della necessità di agire così: “Ma sosterremo tutti quanti”. L’ultimoha scatenato tante proteste in tutta Italia, con già diversi cortei andati in scena da nord a sud. In alcune circostanze si è trattato di qualcosa di palesemente pilotato da frange … L'articoloil‘Misuremaaiuto’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

herbertballeri : Mi ha chiamato #Conte , ha detto che non devo fare uscire la gente. #Dpcm - NicolaPorro : L'ingiustizia del #Dpcm: hanno avuto mesi per attrezzarsi contro il virus. Hanno dormito. E ora se la prendono con… - Marcozanni86 : Un governo da repubblica delle banane. Un primo ministro vanitoso e incapace che sta mandando al macello il Paese.… - pameladiverona : Siamo a questi livelli di idiozia. Se non capite che lo Stato ha tutto l'interesse a far produrre e contribuire con… - llawliet8810 : Conte è testardo come l’altro Conte: il primo con i suoi dpcm, l’altro con il suo 3-5-2 che fa cagare come i dpcm d… -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Conte Nuovo Dpcm, Conte sotto assedio tra maggioranza e opposizione Corriere della Sera Dl ristori: al via riunione Conte con categorie

Roma, 27 ott.(Adnkronos) - E' iniziata, a Palazzo Chigi, la serie di incontri in videoconferenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le categorie coinvolte dalla stretta dell'ultimo Dpcm ...

Conte: “Ecco perché ho chiuso, nessuno soffi sul fuoco”

Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza ... che legittimamente chiede di capire i motivi delle scelte del governo”. Giuseppe Conte interviene sulle pagine del Fatto ...

Roma, 27 ott.(Adnkronos) - E' iniziata, a Palazzo Chigi, la serie di incontri in videoconferenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con le categorie coinvolte dalla stretta dell'ultimo Dpcm ...Quel Dpcm è nato da un lungo confronto tra tutte le forze di maggioranza ... che legittimamente chiede di capire i motivi delle scelte del governo”. Giuseppe Conte interviene sulle pagine del Fatto ...