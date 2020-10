Covid, calcio italiano nel caos: 29 positivi in una sola squadra! (Di martedì 27 ottobre 2020) Continua l’emergenza Covid nel calcio italiano. Molti i giocatori che hanno dovuto dare forfait e alcune partite rinviate: 29 positivi in una squadra Sembra non essere finita l’agonia per la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 27 ottobre 2020) Continua l’emergenzanel. Molti i giocatori che hanno dovuto dare forfait e alcune partite rinviate: 29in una squadra Sembra non essere finita l’agonia per la… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid calcio Covid e calcio in Europa: si gioca sempre, tra tanti rinvii gazzettaregionale.it Covid, calcio italiano nel caos: 29 positivi in una sola squadra!

Una situazione molto confusionaria, quella riguardante l’emergenza covid nel calcio italiano, anche se visti gli attuali protocolli l’impressione è quella che dovremo abituarci a situazioni del genere ...

Gomez: «Ilicic ha avuto il Covid e poi la depressione. Io chiuderò nell'Atalanta»

«Ilicic ha avuto il coronavirus e ha sofferto molto, poi è caduto in depressione». È il Papu Gomez a parlare e a raccontare del suo compagno di squadra, Josip Ilicic, tornato a disposizione del ...

