Coronavirus | la Norvegia e la strategia dei piccoli passi per non dover arrivare a «misure drastiche più avanti»

(Di martedì 27 ottobre 2020) Nelle ultime due settimane il Paese scandinavo ha registrato 37,7 contagi di Covid ogni 100 mila abitanti, il dato più basso in Europa: l’Instituto di Sanità pubblica rifiuta la definizione di «seconda ondata», ma i casi sono in crescita e il governo interviene

In ogni caso, la Svezia non è esattamente un modello di successo; le statistiche della Johns Hopkins University mostrano che la nazione ha avuto oltre dieci volte il numero di morti per COVID-19 ogni ...Mentre l’Europa è travolta dalla seconda ondata, la Norvegia emerge fra gli esempi virtuosi nella gestione della pandemia. Nonostante abbia uno dei tassi d’infezione più bassi d’Europa, lunedì 26 ...