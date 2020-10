Commercio, con lockdown a Natale in fumo 25 miliardi di spesa (Di martedì 27 ottobre 2020) Un lockdown nel periodo delle feste brucerebbe 25 miliardi di spesa delle famiglie. Lo rivela un rapporto Censis-Confimprese, che indica nel Natale l'orizzonte massimo di tenuta psicologica degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 ottobre 2020) Unnel periodo delle feste brucerebbe 25didelle famiglie. Lo rivela un rapporto Censis-Confimprese, che indica nell'orizzonte massimo di tenuta psicologica degli ...

