Chiede a un passeggero di mettere la mascherina: autista Atac ferita al volto (Di martedì 27 ottobre 2020) Chiede a un passeggero di indossare la mascherina e si ritrova in ospedale. E’ successo oggi a Roma, su un bus Atac che percorreva via Cristoforo Colombo. Vittima l’autista del mezzo. La donna era intervenuta quando alcuni passeggeri avevano iniziato a Chiedere a un uomo il rispetto delle regole, ovvero di indossare la mascherina. L’autista si era intromessa Chiedendo anche lei che la mascherina venisse indossata, ma a questo punto l’uomo, invece di accogliere la richiesta, ha rotto una bottiglia e frammenti di vetro hanno ferito l’autista, che è finita al pronto soccorso. “Questa mattina – hanno dichiarato Isabella Rauti, presidente di Hands Off Woman, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 ottobre 2020)a undi indossare lae si ritrova in ospedale. E’ successo oggi a Roma, su un busche percorreva via Cristoforo Colombo. Vittima l’del mezzo. La donna era intervenuta quando alcuni passeggeri avevano iniziato are a un uomo il rispetto delle regole, ovvero di indossare la. L’si era intromessando anche lei che lavenisse indossata, ma a questo punto l’uomo, invece di accogliere la richiesta, ha rotto una bottiglia e frammenti di vetro hanno ferito l’, che è finita al pronto soccorso. “Questa mattina – hanno dichiarato Isabella Rauti, presidente di Hands Off Woman, ...

CorriereCitta : Chiede a un passeggero di mettere la mascherina: autista Atac ferita al volto - zazoomblog : Eur chiede a un passeggero di indossare la mascherina sul bus: autista aggredita brutalmente - #chiede #passeggero… - CorriereCitta : Eur, chiede a un passeggero di indossare la mascherina sul bus: autista aggredita brutalmente - MgraziaT : RT @mariobianchi18: Il #24ottobre 2005 moriva #RosaParks è la sarta che l’1-12-1955 in un bus si siede in una fila centrale: quando sale un… - cinzia_pietro : RT @mariobianchi18: Il #24ottobre 2005 moriva #RosaParks è la sarta che l’1-12-1955 in un bus si siede in una fila centrale: quando sale un… -