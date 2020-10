Australia, albero sacro per gli aborigeni abbattuto per costruire un’autostrada (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Un albero sacro per la cultura aborigena è stato abbattuto lunedì 26 ottobre a Djab Wurrungm dalle autorità statali dell’Australia per far posto a un’autostrada a Ovest dello Stato. La pianta era il luogo dove tradizionalmente le donne indigene andavano a partorire. Le proteste dei manifestanti accampati sul luogo per difendere l’albero non sono bastate … Australia, albero sacro per gli aborigeni abbattuto per costruire un’autostrada Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di martedì 27 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Unper la cultura aborigena è statolunedì 26 ottobre a Djab Wurrungm dalle autorità statali dell’per far posto a un’autostrada a Ovest dello Stato. La pianta era il luogo dove tradizionalmente le donne indigene andavano a partorire. Le proteste dei manifestanti accampati sul luogo per difendere l’non sono bastate …per gliperun’autostrada Impronta Unika.

Un albero sacro per la cultura aborigena è stato abbattuto lunedì 26 ottobre a Djab Wurrungm dalle autorità statali dell’Australia per far posto a un’autostrada a Ovest dello Stato. La pianta era il ...

Un albero sacro per la cultura aborigena è stato abbattuto lunedì 26 ottobre a Djab Wurrungm dalle autorità statali dell'Australia per far posto a un'autostrada a Ovest dello Stato. La pianta era il ...