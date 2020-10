Antiabortista e sulla linea dura con gli immigrati | chi è Amy Coney Barrett

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 ottobre 2020) AmyClasse 1972, neo giudice alla Corte suprema (la terza nomina di Trump)è nata a New Orleans, in Louisiana, scuola cattolica femminile (la St. Mary’s Dominican High School), poi Rhodes College (massimo dei voti e lode, 1994) e Notre Dame University (summa cum laude, 1997). Ha svolto la pratica con due stelle del diritto americano: prima nel 1997-1998 come assistente del giudice Laurence Silberman (una figura molto importante del diritto e della politica degli Stati Uniti, insignito da Ronald Reagan nel 1984 della Presidential Medal of Freedom, la massima onorificenza civile in America) e poi nel 1998-1999 con il giudice Antonin Scalia, scomparso nel 2016, il più importante degli interpreti “originalisti” della Costituzione americana. Poi comincia la carriera accademica, prima come fellow alla George ...