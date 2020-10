Valentino Picone positivo al test rapido assente da Striscia la notizia | Militello al suo posto

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Dopo il primo caso di covid 19 in casala, con la positività del patron Antonio Ricci, potrebbe arrivare nelle prossime ore la conferma di un altro protagonista. Laarriva direttamente dai social dila. Nella puntata in onda oggi 26 ottobre 2020 non ci sarà infatti. Il conduttore, che affianca Ficarra, è risultatoalper questo motivo, in attesa dei risultati del tampone, guarderà il programma da casa. Aldi, dietro il bancone dila, ci sarà per la prima volta Cristiano ...