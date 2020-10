Sileri: 'Quando tutto questo sarà finito andrò a lavorare con Zangrillo' (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Il 25 marzo 2023, Quando sarà finito tutto questo, mi troverà al San Raffaele di Milano , dove ho vinto un concorso del 2016'. Così, su Libero, il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri parla ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'Il 25 marzo 2023,, mi troverà al San Raffaele di Milano , dove ho vinto un concorso del 2016'. Così, su Libero, il vice ministro della Salute Pierpaoloparla ...

actarus1070 : RT @valy_s: @Francesco_Testi @ILupobianco È surreale. Lupo ti ricordo che Sileri ha dichiarato di non avere accesso nemmeno lui ai verbali… - Mirko92982183 : @IlariaBifarini Non so perchè ma Sileri quando lo sentivo parlare mi dava sempre l impressione di una persona sincera. - leggoit : Sileri: «Quando tutto questo sarà finito andrò a lavorare con Zangrillo» - isabellaisola3 : @Blanco63919008 Infatti è proprio come dici tu. #Sileri “Il 25 marzo 2023, quando sarà finito tutto questo, mi tro… -