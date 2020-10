PS5 e Xbox Series X: un'immagine ci mostra quanto il DualSense sarà più grande del controller di Microsoft (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un video unboxing ha fornito ai giocatori il primo sguardo in scala sia al DualSense di PlayStation 5 che al nuovo controller di Xbox Series X, permettendogli di confrontarli fianco a fianco per la prima volta. Mentre PlayStation è tradizionalmente nota per rimanere fedele ai suoi vecchi gamepad, Xbox ha cambiato le sue periferiche nel corso degli anni. Questa volta però, al di fuori di un d-pad leggermente modificato e dell'aggiunta di un pulsante di condivisione, il controller di Xbox Series X è solo un'evoluzione di quello di Xbox OneAl contrario, il DualSense di PlayStation 5 è ricco di funzionalità interessanti che non erano supportate su PlayStation 4. Sony sta pubblicizzando ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Un video unboxing ha fornito ai giocatori il primo sguardo in scala sia aldi PlayStation 5 che al nuovodiX, permettendogli di confrontarli fianco a fianco per la prima volta. Mentre PlayStation è tradizionalmente nota per rimanere fedele ai suoi vecchi gamepad,ha cambiato le sue periferiche nel corso degli anni. Questa volta però, al di fuori di un d-pad leggermente modificato e dell'aggiunta di un pulsante di condivisione, ildiX è solo un'evoluzione di quello diOneAl contrario, ildi PlayStation 5 è ricco di funzionalità interessanti che non erano supportate su PlayStation 4. Sony sta pubblicizzando ...

