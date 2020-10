Nintendo Switch Pro avrà un display mini-LED? (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sappiamo che le voci su un modello Nintendo Switch più potente sono in circolazione da oltre un anno. Comunemente chiamata Switch Pro, gli ultimi rumor affermano che questa versione verrà lanciata il prossimo anno, assieme ad una serie di voci di corridoio le quali affermano che Nintendo stia chiedendo ai suoi sviluppatori di rendere i giochi pronti per il 4K.I dettagli ufficiali sulla nuova variante Switch probabilmente non arriveranno ancora per un po', ma un nuovo leak potrebbe aver fornito alcuni dettagli interessanti. Secondo un rapporto di Economic News Daily, Nintendo starebbe per separarsi dai suoi attuali fornitori di schermi Sharp e JDI e collaborerà invece con il produttore di schermi con sede a Taiwan Innolux Corporation.Questo, secondo quanto riferito, ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Sappiamo che le voci su un modellopiù potente sono in circolazione da oltre un anno. Comunemente chiamataPro, gli ultimi rumor affermano che questa versione verrà lanciata il prossimo anno, assieme ad una serie di voci di corridoio le quali affermano chestia chiedendo ai suoi sviluppatori di rendere i giochi pronti per il 4K.I dettagli ufficiali sulla nuova varianteprobabilmente non arriveranno ancora per un po', ma un nuovo leak potrebbe aver fornito alcuni dettagli interessanti. Secondo un rapporto di Economic News Daily,starebbe per separarsi dai suoi attuali fornitori di schermi Sharp e JDI e collaborerà invece con il produttore di schermi con sede a Taiwan Innolux Corporation.Questo, secondo quanto riferito, ...

Ogoidsepol : Skullnco volta com o estoque do Grip tema Animal crossing - GamesPaladinsIT : Strife: Veteran Edition è disponibile su Nintendo Switch - embarrassing_p : RT @ViolaMilano: Sotto consiglio di mio marito ho comprato la Nintendo Switch a mio figlio. Ma lui dopo averci giocato non la vuole più per… - saintone79 : RT @ViolaMilano: Sotto consiglio di mio marito ho comprato la Nintendo Switch a mio figlio. Ma lui dopo averci giocato non la vuole più per… - LoPsihologo : RT @ViolaMilano: Sotto consiglio di mio marito ho comprato la Nintendo Switch a mio figlio. Ma lui dopo averci giocato non la vuole più per… -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch Nintendo Switch sconti e offerte: 4 giochi imperdibili a prezzo speciale Everyeye Videogiochi Nintendo Switch Pro: giochi ancora più belli grazie al display Mini LED?

Stando alle anticipazioni condivise dai giornalisti di Economic News Daily, la rumoreggiata Nintendo Switch Pro dovrebbe adottare un display con tecnologia Mini LED per garantire un'esperienza di ...

Nintendo Switch Pro nel 2021 con display mini-LED?

Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare nel 2021 e portare alcune novità hardware rispetto alla versione attuale, tra le quali anche un display mini-LED.. Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare nel ...

Stando alle anticipazioni condivise dai giornalisti di Economic News Daily, la rumoreggiata Nintendo Switch Pro dovrebbe adottare un display con tecnologia Mini LED per garantire un'esperienza di ...Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare nel 2021 e portare alcune novità hardware rispetto alla versione attuale, tra le quali anche un display mini-LED.. Nintendo Switch Pro potrebbe arrivare nel ...