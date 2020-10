Napoli scende in piazza: “Prima i sussidi, poi il lockdown” (Di lunedì 26 ottobre 2020) NAPOLI – Piazza del Plebiscito blindata per la manifestazione in programma oggi alle 18 contro il Dpcm e le ordinanze regionali che introducono ulteriori restrizioni per contenere la diffusione del Covid. Sono gia’ oltre un migliaio i manifestanti che contestano il Dpcm e le recenti ordinanze regionali per contenere la diffusione del Covid-19. Leggi su dire (Di lunedì 26 ottobre 2020) NAPOLI – Piazza del Plebiscito blindata per la manifestazione in programma oggi alle 18 contro il Dpcm e le ordinanze regionali che introducono ulteriori restrizioni per contenere la diffusione del Covid. Sono gia’ oltre un migliaio i manifestanti che contestano il Dpcm e le recenti ordinanze regionali per contenere la diffusione del Covid-19.

Giorgiolaporta : Mentre su #Twitter si parla di #GFVIP, #propagandalive e #talequaleshow, a #Napoli la gente scende in strada e affr… - Agenzia_Dire : #Napoli scende in piazza: “Prima i sussidi, poi il #lockdown”. - monica_perico : RT @antondepierro: Ieri è morto Giovanni Bartoloni,giornalista e portavoce in Regione Lazio.Un amico e collega.Stava bene,non aveva patolog… - Filo_Rossi : Avete rotto di criminalizzare chi scende in piazza a protestare pacificamente perché 'eh gli assembramenti'. Farei… - ANDSIM2112 : #lockdownitalia #Dpcm #chiusura #ore18 'Fratelli D'Italia...L'Italia s'è Desta'...Prima Napoli...Poi Roma...Catania… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scende VIDEO – Napoli scende in piazza, protesta contro De Luca! MondoNapoli Da Napoli a Verona passando per Catania | le proteste in Italia contro il nuovo Dpcm | VIDEO

Sulla scia delle manifestazioni di Napoli anche altre città si sono unite al grido “Tu ci chiudi, tu ci paghi”. Sulla scia delle manifestazioni dianche altre città si sono unite al grido “Tu ci chiudi ...

Manifestanti scendono in piazza contro il nuovo Dpcm: a Catania lanciate bombe carta

Dopo Napoli anche la Sicilia è fatta sentire: diverse proteste sono state organizzate dalle fasce più colpite dal nuovo Dpcm di Conte appena entrato in vigore.

Sulla scia delle manifestazioni di Napoli anche altre città si sono unite al grido “Tu ci chiudi, tu ci paghi”. Sulla scia delle manifestazioni dianche altre città si sono unite al grido “Tu ci chiudi ...Dopo Napoli anche la Sicilia è fatta sentire: diverse proteste sono state organizzate dalle fasce più colpite dal nuovo Dpcm di Conte appena entrato in vigore.