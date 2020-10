Milan, due calciatori positivi al coronavirus: il comunicato del club (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bruttissima notizia in casa Milan: sono due i calciatori positivi al coronavirus. A comunicarlo il club rossonero in via ufficiale “AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Bruttissima notizia in casa: sono due ial. A comunicarlo ilrossonero in via ufficiale “ACcomunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato unatà al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono … L'articolo proviene da Inews.it.

