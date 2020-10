METEO fino ad Ognissanti. Dal MALTEMPO con PIOGGIA e NEVE all’Anticiclone (Di lunedì 26 ottobre 2020) METEO SINO AL PRIMO NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un intenso fronte perturbato, associato ad una saccatura nord-atlantica, sta transitando sull’Italia con MALTEMPO in estensione dal Nord verso il Sud. La perturbazione è accompagnata da una nuova flessione delle temperature per l’aria fredda che interverrà al seguito del fronte, con nevicate anche abbondanti sulle Alpi. Si tratta di una perturbazione più “cattiva” della precedente, anche perché si accompagna ad un vortice secondario ben strutturato posizionato tra Mar Ligure ed Alto Tirreno. Il grosso del MALTEMPO si concentra tra la Liguria e le aree alpine e prealpine centro-orientali. Martedì il fronte sfilerà rapidamente verso le regioni meridionali, con possibili fenomeni intensi sui settori ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 26 ottobre 2020)SINO AL PRIMO NOVEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un intenso fronte perturbato, associato ad una saccatura nord-atlantica, sta transitando sull’Italia conin estensione dal Nord verso il Sud. La perturbazione è accompagnata da una nuova flessione delle temperature per l’aria fredda che interverrà al seguito del fronte, con nevicate anche abbondanti sulle Alpi. Si tratta di una perturbazione più “cattiva” della precedente, anche perché si accompagna ad un vortice secondario ben strutturato posizionato tra Mar Ligure ed Alto Tirreno. Il grosso delsi concentra tra la Liguria e le aree alpine e prealpine centro-orientali. Martedì il fronte sfilerà rapidamente verso le regioni meridionali, con possibili fenomeni intensi sui settori ...

