In Cile vince il ‘sì’ col 78% | “Addio alla Costituzione di Pinochet”

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – Il Cile avrà una nuova Costituzione e a redigerla sarà una “convenzione” formata per intero da membri eletti direttamente. È questo il risultato del referendum di per la riforma della Carta fondamentale del 1980, concepita ed entrata in vigore nel pieno del più che ventennale regime di Augusto Pinochet. Stando ai dati diffusi dal servizio elettorale con circa il 99 per cento dei voti scrutinati, i cittadini che si sono recati alle urne ieri sono stati 7.459.388: si tratta della più alta partecipazione a un voto dal 1989, anno nel quale il Cile ha fatto ritorno alla democrazia. Circa il 78 per cento dei votanti, oltre cinque milioni di persone, ha espresso il proprio parere favorevole ad avere una nuova Costituzione.