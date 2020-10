Il Codacons vuole chiudere il GF Vip (Di lunedì 26 ottobre 2020) . A scatenare l’ira dell’associazione dei consumatori è stata la battuta sessista fatta da Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il calciatore, entrato nella casa per fare una sorpresa al fratello Enock, si è lasciato sfuggire una frase volgare e di cattivo gusto nei confronti dell’ex fidanzata, Dayane. Le parole del calciatore hanno innescato un’aspra polemica tra telespettatori e utenti social, che hanno chiesto le scuse – poi arrivate – di Balotelli. Per il Codacons, però, le scuse di super Mario non sono state sufficienti: “Stavolta è stato superato ogni limite, diffondendo un messaggio diseducativo e pericoloso: non bastano certo le scuse per cancellare quanto avvenuto!”. E così, con un esposto ufficiale ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 ottobre 2020) . A scatenare l’ira dell’associazione dei consumatori è stata la battuta sessista fatta da Mario Balotelli nei confronti di Dayane Mello nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il calciatore, entrato nella casa per fare una sorpresa al fratello Enock, si è lasciato sfuggire una frase volgare e di cattivo gusto nei confronti dell’ex fidanzata, Dayane. Le parole del calciatore hanno innescato un’aspra polemica tra telespettatori e utenti social, che hanno chiesto le scuse – poi arrivate – di Balotelli. Per il, però, le scuse di super Mario non sono state sufficienti: “Stavolta è stato superato ogni limite, diffondendo un messaggio diseducativo e pericoloso: non bastano certo le scuse per cancellare quanto avvenuto!”. E così, con un esposto ufficiale ...

Pietro53487540 : @Diregiovani @Codacons @GrandeFratello @alfosignorini @FinallyMario E Mediaset deve assumersi le sue responsabilità… - kim77231602 : @vincenzorenda8 @Codacons Alfonso decide in base a chi vuole eliminare.. ormai è chiaro . Questa sera porta avanti… - trashmalgy : No non é chiuso l’argomento caro Zolletta , il codacons vuole chiudervi : #GFVIP - Roberta98923985 : RT @Ro8er1in0: Da spettatore #GFVIP dico che la scena Balotelli sia stata terribile se @Codacons vuole portare avanti l'idea sono favorevol… - manuestrella6 : @Aleismylife @GrandeFratello Ho letto che non possono parlarne perché ci sta una cosa legale in corso con la Codaco… -