Gasperini “Contro l’Ajax gara importante ma non decisiva” (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – “Abbiamo posto delle buone basi ma è un girone molto difficile, molto qualificato, con due squadre molto forti come Liverpool e Ajax. Domani sera sarà importante ma non fondamentale, dovremo giocare molto bene contro un avversario che sta attraversando un grande momento”. Così Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Ajax. La Dea arriva da due sconfitte di fila in campionato: “I passi falsi succedono, con la Samp abbiamo giocato molto e creato molto poco, anche per merito loro. E’ un momento particolare del campionato, la sosta non ci ha fatto bene ma le partite sono molto ravvicinate e c’è sempre l’opportunità di pensare alla prossima”. Out De Roon: “E’ un’assenza importante, è un giocatore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 ottobre 2020) BERGAMO (ITALPRESS) – “Abbiamo posto delle buone basi ma è un girone molto difficile, molto qualificato, con due squadre molto forti come Liverpool e Ajax. Domani sera saràma non fondamentale, dovremo giocare molto bene contro un avversario che sta attraversando un grande momento”. Così Gian Pieroalla vigilia di Atalanta-Ajax. La Dea arriva da due sconfitte di fila in campionato: “I passi falsi succedono, con la Samp abbiamo giocato molto e creato molto poco, anche per merito loro. E’ un momento particolare del campionato, la sosta non ci ha fatto bene ma le partite sono molto ravvicinate e c’è sempre l’opportunità di pensare alla prossima”. Out De Roon: “E’ un’assenza, è un giocatore ...

