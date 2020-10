Dpcm: Confesercenti protesta in piazza a Firenze. Con vicesindaca Bettini e assessore Marras (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Occorre pensare a misure anche di natura emergenziale come il blocco temporaneo dei pagamenti del canone di affitto o, in alternativa, a provvedimenti di incentivo alla riduzione degli importi», ha detto Nico Gronchi, presidente Confesercenti Toscana Leggi su firenzepost (Di lunedì 26 ottobre 2020) «Occorre pensare a misure anche di natura emergenziale come il blocco temporaneo dei pagamenti del canone di affitto o, in alternativa, a provvedimenti di incentivo alla riduzione degli importi», ha detto Nico Gronchi, presidenteToscana

LegaSalvini : #CORONAVIRUS, CONFESERCENTI: “DAL #DPCM IMPATTO GRAVE SULLE IMPRESE” - zazoomblog : Dpcm: Confesercenti protesta in piazza a Firenze. Con vicesindaca Bettini e assessore Marras (Foto) - #Dpcm:… - Toscanaoggi : #Coronavirus: #Dpcm; in tanti protestano, #Confesercenti lancia appello ‘salviamo il #commercio e il #turismo, salv… - FirenzePost : Dpcm: Confesercenti protesta in piazza a Firenze. Con vicesindaca Bettini e assessore Marras (Foto) - ecodiparma : Confesercenti contro il Dpcm: “Perdite di oltre il 70%, molti locali costretti alla chiusura” -… -