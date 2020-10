Cska Sofia | esonerato Belchev | giovedì la sfida con la Roma in Europa League

(Di lunedì 26 ottobre 2020)- A pochi giorni dallacon la, giovedì sera in, ilhail tecnico Stamen. Lo comunica in una nota il club, spiegando che la separazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Cska Sofia

SOFIA - Stamen Belchev non è più l'allenatore del Cska Sofia, il tutto a pochi giorni dalla sfida con la Roma, giovedì sera in Europa League. Lo comunica in una nota il club, spiegando che la separazione con ...