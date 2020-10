Covid | 14 semplici gesti che la pandemia ha spazzato via forse per sempre dalla nostra quotidianità

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 ottobre 2020), 14che lahavia (perquotidianità Laci ha cambiati e lo sottolinea anche il New York Times, che ha stilato un elenco diche un tempoavremmo fatto senza riflettere e che, ad oggi, invece non faremmo (e che, chissà,non faremo più). Un esempio lampante? Scambiarsi baci sulle guance come gesto di saluto, un’abitudine ben consolidata in Italia (e anche in Belgio) alla quale abbiamo detto addio negli ultimi mesi, così come le strette di mano. Uno dei maggior esperti virologi americani, Anthony Fauci, ha spiegato che la stretta di mano ...