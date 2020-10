Coronavirus, il “modello italiano” elogiato dal New York Times non funziona più (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il “modello italiano” – basato sulla distanza sociale e sull’uso delle mascherine – si è rivelato nel momento più duro della prima ondata da Coronavirus l’unico efficace, tanto da meritarsi gli elogi da parte del New York Times. Ora, però, l’incubo è ritornato e la seconda ondata si sta rivelando più difficile del previsto da … L'articolo Coronavirus, il “modello italiano” elogiato dal New York Times non funziona più proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il “modello italiano” – basato sulla distanza sociale e sull’uso delle mascherine – si è rivelato nel momento più duro della prima ondata dal’unico efficace, tanto da meritarsi gli elogi da parte del New. Ora, però, l’incubo è ritornato e la seconda ondata si sta rivelando più difficile del previsto da … L'articolo, il “modello italiano”dal Newnonpiù proviene da www.meteoweek.com.

