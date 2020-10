“Cicciona!”, Mariotto fa body shaming alla giurata di Ballando con le stelle: lei risponde per le rime (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pagina di televisione “brutta, brutta, brutta”. Guillermo Mariotto ospite oggi a Storie Italiane, confrontandosi con Gilles Rocca, ha dato della “cicciona” alla signora Rossella, una dei tre volti dell’anti giuria che questo anno fa parte del cast di Ballando con le stelle. “Cicciona!”, Guillermo Mariotto fa body shaming alla giurata di Ballando con le stelle... L'articolo “Cicciona!”, Mariotto fa body shaming alla giurata di Ballando con le stelle: lei risponde per le rime (VIDEO) ... Leggi su blogtivvu (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pagina di televisione “brutta, brutta, brutta”. Guillermoospite oggi a Storie Italiane, confrontandosi con Gilles Rocca, ha dato della “cicciona”signora Rossella, una dei tre volti dell’anti giuria che questo anno fa parte del cast di Bndo con le. “Cicciona!”, Guillermofadi Bndo con le... L'articolo “Cicciona!”,fadi Bndo con le: leiper le) ...

antoflores91 : @stanzaselvaggia Stamani Mariotto chiama la signora rossella cicciona mimandone la fisicità, ma si tace perché fa p… - matt__vecchio : guillermo mariotto che da della “cicciona” ad una tipa perché giustamente lui è magro - blogtivvu : “Cicciona!”, Mariotto fa body shaming alla giurata di #BallandoConLeStelle: lei risponde per le rime (VIDEO) - pelopippo : RT @bubinoblog: 'Avevo promesso alla cicciona che non davo zero, come si chiama quella vestita tutta di strass che sta nel pubblico?' Mario… - Martina43860553 : @Ballando_Rai @mariotto8 @SignoraRossella Mi dispiace sentir l’ennesimo scivolone della serata da parte del Cavalie… -