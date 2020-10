Chiusure autonome, Trento e Bolzano ammorbidiscono il dpcm per bar e ristoranti (Di lunedì 26 ottobre 2020) Così facendo si salva l’orario dell’aperitivo e il primo turno delle cene nei ristoranti. Trento e Bolzano decidono di ammorbidire gli effetti del dpcm del 25 ottobre approvato e firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto per quanto riguarda le Chiusure dei locali di ristorazione. Le due province autonome, in queste ore, hanno approvato delle modifiche al dpcm che intervengono in diversi settori regolamentati dall’atto amministrativo con cui il presidente del Consiglio ha imposto misure più stringenti a partire dalla mezzanotte del 26 ottobre. LEGGI ANCHE > Ecco il dpcm 25 ottobre: le misure valide fino al 24 novembre Trento e Bolzano chiudono bar e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Così facendo si salva l’orario dell’aperitivo e il primo turno delle cene neidecidono di ammorbidire gli effetti deldel 25 ottobre approvato e firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, soprattutto per quanto riguarda ledei locali di ristorazione. Le due province, in queste ore, hanno approvato delle modifiche alche intervengono in diversi settori regolamentati dall’atto amministrativo con cui il presidente del Consiglio ha imposto misure più stringenti a partire dalla mezzanotte del 26 ottobre. LEGGI ANCHE > Ecco il25 ottobre: le misure valide fino al 24 novembrechiudono bar e ...

Chiusura obbligatoria per piscine ... Nessun coprifuoco a livello nazionale (ma ogni Regione può decidere autonomamente su questo punto e infatti in Piemonte è vietato uscire di casa dalle 23.00 di ...

