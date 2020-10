Calciomercato Juventus | novità su Donnarumma | parla Maldini

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Gianluigiha un contratto con il Milan in scadenza nel 2021 e oggi prima del match tra i rossoneri e la Roma sono arrivati nuovi aggiornamenti sul fronte rinnovo. Il Direttore Sportivo del Milan, Paolo, hato ai microfoni di Sky Sport, prima dell’inizio della partita Milan-Roma. Non è certo una novità l’interesse dellaper il giovane portiere, considerato da tutti l’erede perfetto di Gianluigi Buffon. La Juve potrebbe inserirsi nelle trattativa tra il portiere e il Milan ed offrirgli un contratto già durante ildi gennaio, quandosarà già libero di firmare. LEGGI ANCHE:, retroscena Ronaldo: doppio ok per ...