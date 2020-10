Bellezza | arrivano filler dinamici per volto e occhi

Leggi su corrierenazionale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) La medicina estetica riparte con le novità perper ridensificare e ridefinire in modo naturale Quali sono le ultime novità per ringiovaniresenza bisturi, con risultati naturali, grazie agli iniettabili di nuova generazione, i”. A presentare gli ultimi sviluppi in questo campo è… L'articolo Corriere Nazionale.