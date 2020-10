Ascolti Tv 25 ottobre 2020, in 4,5 milioni per l'Allieva. Cresce Fazio su Rai3 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ascolti Tv domenica 25 ottobre 2020. Su Rai1 L'Allieva 3 ha conquistato 4.493.000 spettatori pari al 20,5% di share. Su Canale 5 Live Non è la D'Urso, in onda dalle 21.53 alle 25.21, 1.854.000 ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 ottobre 2020)Tv domenica 25. Su Rai1 L'3 ha conquistato 4.493.000 spettatori pari al 20,5% di share. Su Canale 5 Live Non è la D'Urso, in onda dalle 21.53 alle 25.21, 1.854.000 ...

