Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 25 OTTOBREORE 16:20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO E’ ANCORA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SU VIA APPIA ALTEZZA FRATTOCCHIE CODE IN DIREZIONE DI ALBANO SITUAZIONE ANALOGA SULLA COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PER I CANTIERI ATTIVI SULLA REGIONALE 627 DELLA VANDRA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DI UNA FRANA AL KM 30,100 TRA I COMUNI DI PICINSCO E SAN BIAGIO SARACINISCO, PROSEGUONO I LAVORI A CURA DI ASTRAL. RESTANO ATTIVE LE DEVIAZIONI AL TRAFFICO SULLA PROVINCIALE 132 SANT’ELIA VALLE ROTONDA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FERROVIARIA-CIVITA-VITERBO, OGGI DOMENICA 25 ...