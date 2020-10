Travaglia-Paul in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Nur Sultan 2020

Leggi su sportface

(Di domenica 25 ottobre 2020) Stefanodovrà vedersela con Tommy, in occasione del primo turno dell’Atp 250 di Nur. L’azzurro proverà a contrastare il servizio devastante dello statunitense, fulcro del suo gioco offensivo e ricco di soluzioni da fondocampo. Il match andrà in scena lunedì 26 ottobre, non prima delle ore 11.00:televisiva su SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con livesul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook dedicata. Inoltre, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito.