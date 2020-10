Svolta sul contact tracing, le Regioni lanciano appello a Speranza (Di domenica 25 ottobre 2020) Una possibile Svolta sul contact tracing, le Regioni a Speranza: “Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento.” Le Regioni lo dicono apertamente al ministro Speranza: “il contact tracing non funziona più”. Hanno difatti richiesto tramite una lettera firmata dal governatore Stefano Bonaccini di ripensare al sistema di tracciamento usato fino a questo momento. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 25 ottobre 2020) Una possibilesul, le: “Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento.” Lelo dicono apertamente al ministro: “ilnon funziona più”. Hanno difatti richiesto tramite una lettera firmata dal governatore Stefano Bonaccini di ripensare al sistema di tracciamento usato fino a questo momento. … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

repubblica : Svolta sul contact tracing, le Regioni a Speranza: 'Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento' - infoitsalute : Svolta sul contact tracing, le Regioni a Speranza: 'Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento' - Massimiliana21 : RT @repubblica: Svolta sul contact tracing, le Regioni a Speranza: 'Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento' https://… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Svolta sul contact tracing, le Regioni a Speranza: 'Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento' https://… - iirpo : RT @repubblica: Svolta sul contact tracing, le Regioni a Speranza: 'Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento' https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Svolta sul Svolta sul contact tracing, le Regioni a Speranza: "Tamponi solo ai sintomatici, i contatti stretti in isolamento" la Repubblica Lucca Comics senza pubblico: eventi soltanto online

La decisione dopo le disposizioni dell'ultimo dpcm che chiude teatri e cinema. Tutti i biglietti saranno rimborsati ...

Ferragni e Fedez testimonial anti Covid? Le reazioni sui social

AGI - Il covid non si ferma e nemmeno rallenta. La seconda ondata del virus è il tema dominante sui social media e le conversazioni sulla diffusione della pandemia sono cresciute in Italia, da settemb ...

La decisione dopo le disposizioni dell'ultimo dpcm che chiude teatri e cinema. Tutti i biglietti saranno rimborsati ...AGI - Il covid non si ferma e nemmeno rallenta. La seconda ondata del virus è il tema dominante sui social media e le conversazioni sulla diffusione della pandemia sono cresciute in Italia, da settemb ...