Roma, disordini in centro nelle proteste contro il coprifuoco (Di domenica 25 ottobre 2020) SCONTRI MANIFESTANTI-POLIZIA 25 ottobre 2020 00:51 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 ottobre 2020) SCONTRI MANIFESTANTI-POLIZIA 25 ottobre 2020 00:51 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le ...

Agenzia_Ansa : #Covid, petardi contro la polizia e cassonetti incendiati in centro a #Roma - MediasetTgcom24 : Roma, protesta contro le misure anti-Covid: disordini, cassonetti in fiamme e diversi fermi #Coronavirusitalia… - RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - FFiamengo : RT @RaiNews: Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra in piazza… - Stefaniaugo77 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid, petardi contro la polizia e cassonetti incendiati in centro a #Roma -