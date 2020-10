Rocco Casalino positivo | ora è in isolamento | le sue condizioni (Di domenica 25 ottobre 2020) Pure Rocco Casalino positivo. Il portavoce del premier Giuseppe Conte ha fatto la scoperta nelle scorse ore, come sta adesso. Anche Rocco Casalino positivo al Coronavirus. Dopo il portavoce del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risulta contagiato dal Covid-19 anche il pari ruolo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, morto l’attore … L'articolo Rocco Casalino positivo ora è in isolamento le sue condizioni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 25 ottobre 2020) Pure. Il portavoce del premier Giuseppe Conte ha fatto la scoperta nelle scorse ore, come sta adesso. Ancheal Coronavirus. Dopo il portavoce del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risulta contagiato dal Covid-19 anche il pari ruolo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. LEGGI ANCHE –> Coronavirus, morto l’attore … L'articoloora è inle sueè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stanzaselvaggia : Rocco Casalino è in isolamento fiduciario, con leggeri sintomi. Il compagno Josè è positivo al Coronavirus. - tpi : ??+++ Esclusivo TPI: Rocco #Casalino è in isolamento fiduciario con lievi sintomi dopo che il compagno è risultato p… - fanpage : ?? ULTIM'ORA Positivo al Covid anche Rocco Casalino - Rocco_italiano2 : RT @RadioSavana: Rocco Casalino: 'Ho scoperto sabato sera (ieri) di essere positivo al Covid.' Come mai Conte (contatto stretto) non è rima… - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Infatti mi stavo chiedendo il perché della sua assenza alla cs di Conte Rocco Casalino positivo al Coronavirus: 'Sintom… -