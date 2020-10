Parma Spezia 0-0 LIVE: seconda chance per Gyasi (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 tra Parma e Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Tardini”, Parma e Spezia si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Parma Spezia 0-0 MOVIOLA 17′ Tiro Pezzella – Il terzino calcia da fuori area con il suo mancino ma la palla non finisce nello specchio della porta difeso da Provedel. 7′ Occasione Gyasi – Ci prova prima Nzola, conclusione respinta, poi un rimpallo favorisce Gyasi che colpisce male, agevolando l’intervento di Sepe. 3′ Occasione Gervinho – Traversone dalla destra di Hernani, tutti mancano il pallone, non Gervinho, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 ottobre 2020) Allo stadio Tardini la 5ª giornata di Serie A 2020/21 trae Spazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Tardini”,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 17′ Tiro Pezzella – Il terzino calcia da fuori area con il suo mancino ma la palla non finisce nello specchio della porta difeso da Provedel. 7′ Occasione– Ci prova prima Nzola, conclusione respinta, poi un rimpallo favorisceche colpisce male, agevolando l’intervento di Sepe. 3′ Occasione Gervinho – Traversone dalla destra di Hernani, tutti mancano il pallone, non Gervinho, ...

